На Ставрополье беременных женщин обезопасили от коронавируса
На Ставрополье от беременных женщин и молодых родителей потребовали соблюдать меры профилактики против коронавируса. Сейчас на учете врачей находится 27 тысяч женщин в положении. Министерство здравоохранения края просит будущих мам поберечь свое здоровье.
Беременные подразделяются на три группы: здоровые, имеющие неопасные хронические заболевания и женщины, недуги которых могут повлиять на состояние малыша или самой роженицы. Пока на Ставрополье действуют ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, будущие мамы наблюдаются амбулаторно, а те, у кого есть отклонения в здоровье или течении беременности, могут общаться с врачом по телефону.
- При этом они в обязательном порядке должны соблюдать рекомендованный режим, производить взвешивания, замер температуры тела, - уточняют в Минздраве. - Женщины с высоким риском должны соблюдать периодичность посещения врача. Им делаются необходимые исследования, в случае потребности назначается лечение или госпитализация.
На прием к врачу надо записываться заранее. Посещение сделали максимально безопасным: на входе женщинам выдают медицинские маски, их руки дезинфицируют.
- Министерство здравоохранения Ставропольского края призывает родителей всех несовершеннолетних детей проявлять ответственность по отношению к здоровью своего ребенка, своевременно обращаться за медицинской помощью, выполнять все рекомендации врачей, - сказано в сообщении ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU