МФЦ на Ставрополье закрываются до 20 апреля
Консультацию можно будет получить по телефонам
МФЦ будут закрыты как минимум до 20 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Ставрополье закрылись многофункциональные центры — МФЦ. Они продолжат работу лишь 20 апреля. Об этом сообщает краевое министерство экономического развития.
Мера принята, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе. Режим самоизоляции будут соблюдать и сотруднии МФЦ. А центры не будут лишней площадкой, повышающей риск заражения.
При этом в министерстве отметили, что помогать гражданам решать бумажные вопросы будут в телефонном режиме или на сайте краевого МФЦ. Горячая линия — 8 (800) 200-40-10.
ИСТОЧНИК KP.RU