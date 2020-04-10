2020-04-10T18:59:47+03:00
Общество

МФЦ на Ставрополье закрываются до 20 апреля

Консультацию можно будет получить по телефонам
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
МФЦ будут закрыты как минимум до 20 апреляМФЦ будут закрыты как минимум до 20 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На Ставрополье закрылись многофункциональные центры — МФЦ. Они продолжат работу лишь 20 апреля. Об этом сообщает краевое министерство экономического развития.

Мера принята, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе. Режим самоизоляции будут соблюдать и сотруднии МФЦ. А центры не будут лишней площадкой, повышающей риск заражения.

При этом в министерстве отметили, что помогать гражданам решать бумажные вопросы будут в телефонном режиме или на сайте краевого МФЦ. Горячая линия — 8 (800) 200-40-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24