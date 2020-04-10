МФЦ на Ставрополье закрываются до 20 апреля

10 Апр 2020 2020-04-10T18:59:47+03:00

МФЦ будут закрыты как минимум до 20 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Консультацию можно будет получить по телефонам

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На Ставрополье закрылись многофункциональные центры — МФЦ. Они продолжат работу лишь 20 апреля. Об этом сообщает краевое министерство экономического развития.

Мера принята, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе. Режим самоизоляции будут соблюдать и сотруднии МФЦ. А центры не будут лишней площадкой, повышающей риск заражения.

При этом в министерстве отметили, что помогать гражданам решать бумажные вопросы будут в телефонном режиме или на сайте краевого МФЦ. Горячая линия — 8 (800) 200-40-10.

ИСТОЧНИК KP.RU