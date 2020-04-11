На Ставрополье выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

11 Апр 2020 2020-04-11T09:40:43+03:00

Из них выздоровели только 10 ставропольцев, а двое скончались Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из них выздоровели только 10 ставропольцев, а двое скончались

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В Ставропольском крае за сутки прибавилось 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор утром 11 апреля.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

Случаи зафиксированы в Андроповском районе, Благодарненском округе, Георгиевском округе, Изобильненском округе, Железноводске, Кисловодске, Минераловодском округе, Красногвардейском районе, Невинномысске, Предгорном районе, Пятигорске, Советском округе и Ставрополе.

Владимир Владимиров также рассказал о состоянии заболевших. Так, 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в средней степени тяжести

Так, на состояние 11 апреля 08:00, всего в Ставропольском крае 66 заболевших с подтвержденным диагнозом. Из них выздоровели только 10 ставропольцев, а двое скончались.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров разрешил представителям исполнительной власти штрафовать нарушителей режима всеобщей самоизоляции.

В их числе служащие министерств и спасатели МЧС. С 11 апреля сотрудники министерств, ведомств и комитетов будут патрулировать улицы вместе с правоохранителями и казаками.

ИСТОЧНИК KP.RU