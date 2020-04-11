На Ставрополье выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
В Ставропольском крае за сутки прибавилось 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор утром 11 апреля.
Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции
Случаи зафиксированы в Андроповском районе, Благодарненском округе, Георгиевском округе, Изобильненском округе, Железноводске, Кисловодске, Минераловодском округе, Красногвардейском районе, Невинномысске, Предгорном районе, Пятигорске, Советском округе и Ставрополе.
Владимир Владимиров также рассказал о состоянии заболевших. Так, 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в средней степени тяжести
Так, на состояние 11 апреля 08:00, всего в Ставропольском крае 66 заболевших с подтвержденным диагнозом. Из них выздоровели только 10 ставропольцев, а двое скончались.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров разрешил представителям исполнительной власти штрафовать нарушителей режима всеобщей самоизоляции.
В их числе служащие министерств и спасатели МЧС. С 11 апреля сотрудники министерств, ведомств и комитетов будут патрулировать улицы вместе с правоохранителями и казаками.
ИСТОЧНИК KP.RU