2020-04-11T09:40:10+03:00
Общество

На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло до 66 человек

Еще 14 новых случаев заражения выявили за сутки в регионе
Ася АСРЯН
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В итоге всего на Ставрополье 66 заболевших с подтвержденным диагнозом. Из них выздоровели только 10 ставропольцев, а двое скончалисьВ итоге всего на Ставрополье 66 заболевших с подтвержденным диагнозом. Из них выздоровели только 10 ставропольцев, а двое скончалисьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в крае прибавилось 14 новых случаев заражения коронавирусом. Неприятную весть сообщил сегодня утром 11 апреля глава Ставрополья.

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Итак, случаи зафиксированы в Андроповском районе, Благодарненском округе, Георгиевском округе, Изобильненском округе, Железноводске, Кисловодске, Минераловодском округе, Красногвардейском районе, Невинномысске, Предгорном районе, Пятигорске, Советском округе и Ставрополе.

Владимир Владимиров также рассказал о состоянии заболевших. Так, 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в средней степени тяжести

В итоге всего на Ставрополье 66 заболевших с подтвержденным диагнозом. Из них выздоровели только 10 ставропольцев, а двое скончались.

Напомним, что вчера, 1- апреля в регионе умер второй человек с коронавирусом. Пациентке не было 50-ти, она жила в Георгиевском городском округе. Подробности сообщил губернатор Владимир Владимиров.

— Ещё одна смерть пациента с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция зафиксирована в крае. В больницу пациентка поступила уже с ярко выраженными симптомами. Состояние осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи боролись до последнего, но женщина скончалась, — написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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