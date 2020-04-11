2020-04-11T10:05:33+03:00
Общество

На Ставрополье с 13 апреля школы переходят на дистанционное обучение

Открыта горячая линия для консультации родителей и учителей по дистанционным формам обучения 8(8652) 99-77-49
Ася АСРЯН
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Министр обратился к родителям с просьбой ответственно отнестись к этому процессу и помочь обеспечить порядок и дисциплину во время проведения занятийМинистр обратился к родителям с просьбой ответственно отнестись к этому процессу и помочь обеспечить порядок и дисциплину во время проведения занятийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще в марте все школы региона получили методические рекомендации, где расписан дистанционный формат обучения. Об этом сообщил министр образования Ставрополья Евгений Козюра. С 13 марта они приступают к образовательному процессу в этом формате.

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Также есть школы, которые зарегистрировались на «Московской Электронной школе», «Яндекс.ру», «Учи.ру» и «Просвещение». Каждая школа выбрала контент, в зависимости от программы, по которой вела обучение.

Поскольку не у всех школьников есть возможность учиться в дистанционном формате, для них организован образовательный процесс с выполнением заданий по учебникам. Учитель будет общаться с учениками посредством ммс/смс-сообщений.

В регионе открыта горячая линия для консультации родителей и учителей по дистанционным формам обучения 8(8652) 99-77-49.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с учётом эпидситуации регионам дано право устанавливать даты экзаменов в 9-х классах.

Планируется, что в этом году выпускники 9-х классов будут сдавать два предмета: русский язык и математику. Срок начала основного периода ЕГЭ-2020 также пришлось перенести. Планируется, что экзамены начнутся 8 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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