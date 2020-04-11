На Ставрополье с 13 апреля школы переходят на дистанционное обучение
Еще в марте все школы региона получили методические рекомендации, где расписан дистанционный формат обучения. Об этом сообщил министр образования Ставрополья Евгений Козюра. С 13 марта они приступают к образовательному процессу в этом формате.
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Также есть школы, которые зарегистрировались на «Московской Электронной школе», «Яндекс.ру», «Учи.ру» и «Просвещение». Каждая школа выбрала контент, в зависимости от программы, по которой вела обучение.
Поскольку не у всех школьников есть возможность учиться в дистанционном формате, для них организован образовательный процесс с выполнением заданий по учебникам. Учитель будет общаться с учениками посредством ммс/смс-сообщений.
В регионе открыта горячая линия для консультации родителей и учителей по дистанционным формам обучения 8(8652) 99-77-49.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с учётом эпидситуации регионам дано право устанавливать даты экзаменов в 9-х классах.
Планируется, что в этом году выпускники 9-х классов будут сдавать два предмета: русский язык и математику. Срок начала основного периода ЕГЭ-2020 также пришлось перенести. Планируется, что экзамены начнутся 8 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU