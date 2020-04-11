2020-04-11T09:50:56+03:00
Общество

В Ставрополе музыканты устроят концерты на балконах многоэтажек

Посмотреть его можно будет в 17:00 в прямом эфире инстаграм-аккаунта @loft.cdkis
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Чтобы жители краевого центра не скучали, сидя в своих квартирах на время обязательной самоизоляции, солисты духового оркестра имени Осиновского приготовили для них музыкальный сюрприз.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции

00:00
00:00

Так, теперь артисты будут выступать для земляков на общих балконах многоквартирных домов. Чтобы ставропольским семьям услышать музыку, нужно будет всего лишь открыть окна.

Важный вопрос: а где все это будет проходить: Отвечаем: место, где музыканты будут устраивать концерты, предстоит выбрать вам с помощью интернет-опроса.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СДКиС, первый концерт начнется 12 апреля. Посмотреть его можно будет в 17:00 в прямом эфире инстаграм-аккаунта @loft.cdkis.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло до 66 человек

Еще 14 новых случаев заражения выявили за сутки в регионе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе музыканты устроят концерты на балконах многоэтажек
На Ставрополье с 13 апреля школы переходят на дистанционное обучение
На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло до 66 человек
На Ставрополье выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
МФЦ на Ставрополье закрываются до 20 апреля
На Ставрополье беременных женщин обезопасили от коронавируса
На Ставрополье заключили под стражу мужчину, захватившего в заложники семью
Прокуратура Ингушетии нашла искажения в документах местного замминистра
На Ставрополье неадекватный пенсионер бросал камни в припаркованные машины
На Ставрополье дополнительно развернут 860 инфекционных коек
В Ставрополе пенсионер вышел из геронтологического центра и пропал
Семье избитой ингушской девочки оформили пособия и льготы
В Ставрополе птицы атакуют людей в парке Победы
На Ставрополье распространяют фейковые сообщения