В Ставрополе музыканты устроят концерты на балконах многоэтажек

11 Апр 2020 2020-04-11T09:50:56+03:00

Посмотреть его можно будет в 17:00 в прямом эфире инстаграм-аккаунта @loft.cdkis

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Чтобы жители краевого центра не скучали, сидя в своих квартирах на время обязательной самоизоляции, солисты духового оркестра имени Осиновского приготовили для них музыкальный сюрприз.

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Так, теперь артисты будут выступать для земляков на общих балконах многоквартирных домов. Чтобы ставропольским семьям услышать музыку, нужно будет всего лишь открыть окна.

Важный вопрос: а где все это будет проходить: Отвечаем: место, где музыканты будут устраивать концерты, предстоит выбрать вам с помощью интернет-опроса.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СДКиС, первый концерт начнется 12 апреля. Посмотреть его можно будет в 17:00 в прямом эфире инстаграм-аккаунта @loft.cdkis.

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ИСТОЧНИК KP.RU