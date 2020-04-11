В Дагестане число заразившихся коронавирусом выросло до 82 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T10:50:21+03:00

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Еще у 24 жителей Дагестана сегодня, 11 апреля подтвердили диагноз коронавирус. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, общее число заразившихся в регионе выросло до 82 человек. Из них 9 пациентов выздоровели.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ингушетии в субботу, 11 апреля скончался первый пациент с коронавирусом. Мужчине было 60 лет.

На данный момент в республике лечат от инфекции 25 человек. Сотрудники Роспотребнадзора объяснили, почему за пару дней число заболевших в Ингушетии резко возросло.

- Такой прирост [более чем в три раза, с семи до 25 - прим.ред.] обусловлен накопительным эффектом. Часть проб прибыла из Москвы, часть - из Ставрополя. И потому так резко количество заболевших увеличилось, - сообщил представитель Роспотребнадзора Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU