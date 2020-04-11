В Дагестане число заразившихся коронавирусом выросло до 82 человек
Еще у 24 жителей Дагестана сегодня, 11 апреля подтвердили диагноз коронавирус. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, общее число заразившихся в регионе выросло до 82 человек. Из них 9 пациентов выздоровели.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ингушетии в субботу, 11 апреля скончался первый пациент с коронавирусом. Мужчине было 60 лет.
На данный момент в республике лечат от инфекции 25 человек. Сотрудники Роспотребнадзора объяснили, почему за пару дней число заболевших в Ингушетии резко возросло.
- Такой прирост [более чем в три раза, с семи до 25 - прим.ред.] обусловлен накопительным эффектом. Часть проб прибыла из Москвы, часть - из Ставрополя. И потому так резко количество заболевших увеличилось, - сообщил представитель Роспотребнадзора Ингушетии.
ИСТОЧНИК KP.RU