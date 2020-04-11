В КБР число заразившихся коронавирусом выросло до 30 человек
С подозрением на вирус за сутки поступило еще 4 пациента
23 человек проходит лечение дома, так как болезнь протекает в легкой и бессимптомной формеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным пресс-службы министерства здравоохранения КБР, на 11 апреля 2020 года в регионе выявили три новых случая заболевания коронавирусом.
На данный момент в госпитале получают медпомощь 19 человек. С подозрением на коронавирус за сутки поступило еще 4 пациента.
Один из них находится в тяжелом состоянии с пневмонией. Он подключен к аппарату ИВЛ. Таким образом, в КБР всего выявлено 30 случаев заражения COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU