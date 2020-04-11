2020-04-11T12:14:47+03:00
Общество

На Ставрополье шесть пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В регионе зафиксировано две смерти
Ася АСРЯН
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10 ставропольцев уже выздоровели и сейчас находятся дома10 ставропольцев уже выздоровели и сейчас находятся домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье на 11 апреля 2020 года подтверждено 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 ставропольцев уже выздоровели и сейчас находятся дома.

Двое умерли. Причем, как ранее писала «КП-Северный Кавказ», причина смерти второй пациентки - хроническое заболевание. Оно и привело к дыхательной недостаточности. Женщине не было и 50 лет.

Ставропольчанка проживала в Георгиевском городском округе. Во время самоизоляции посещала семейное торжество, на котором гуляло много родственников.

Как сообщила 11 апреля замминистра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая, на данный момент шесть человек с подтвержденным диагнозом находятся в тяжёлом состоянии. Пятеро по словам врачей, – средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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