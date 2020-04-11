На Ставрополье шесть пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
На Ставрополье на 11 апреля 2020 года подтверждено 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 ставропольцев уже выздоровели и сейчас находятся дома.
Двое умерли. Причем, как ранее писала «КП-Северный Кавказ», причина смерти второй пациентки - хроническое заболевание. Оно и привело к дыхательной недостаточности. Женщине не было и 50 лет.
Ставропольчанка проживала в Георгиевском городском округе. Во время самоизоляции посещала семейное торжество, на котором гуляло много родственников.
Как сообщила 11 апреля замминистра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая, на данный момент шесть человек с подтвержденным диагнозом находятся в тяжёлом состоянии. Пятеро по словам врачей, – средней степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU