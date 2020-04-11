Мэр Ставрополя сообщил, что ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться

11 Апр 2020 2020-04-11T12:53:17+03:00

В Ставропольском крае до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Число заразившихся в регионе выросло до 66 человек

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Градоначальник Ставрополя Андрей Джатдоев 11 апреля сообщил о возможном ухудшении ситуации с кононавирусом в обращении к жителям краевого центра.

Мэр отметил, что «никого не кошмарит», просто рассказывает все как есть. Градоначальник просит ставропольцев принимать решение самостоятельно.

- То, что сегодня происходит на улицах Ставрополя, создает все предпосылки для того, чтобы ситуация в городе резко ухудшилась, —заявил мэр.

Напомним, что на Ставрополье на 11 апреля 2020 года подтверждено 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 ставропольцев уже выздоровели и сейчас находятся дома.

Двое умерли. Причем, как ранее писала «КП-Северный Кавказ», причина смерти второй пациентки - хроническое заболевание. Оно и привело к дыхательной недостаточности. Женщине не было и 50 лет.

Градоначальник Ставрополя сообщил, что ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться.

Ставропольчанка проживала в Георгиевском городском округе. Во время самоизоляции посещала семейное торжество, на котором гуляло много родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU