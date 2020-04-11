Мэр Ставрополя сообщил, что ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться
Градоначальник Ставрополя Андрей Джатдоев 11 апреля сообщил о возможном ухудшении ситуации с кононавирусом в обращении к жителям краевого центра.
Мэр отметил, что «никого не кошмарит», просто рассказывает все как есть. Градоначальник просит ставропольцев принимать решение самостоятельно.
- То, что сегодня происходит на улицах Ставрополя, создает все предпосылки для того, чтобы ситуация в городе резко ухудшилась, —заявил мэр.
Напомним, что на Ставрополье на 11 апреля 2020 года подтверждено 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 ставропольцев уже выздоровели и сейчас находятся дома.
Двое умерли. Причем, как ранее писала «КП-Северный Кавказ», причина смерти второй пациентки - хроническое заболевание. Оно и привело к дыхательной недостаточности. Женщине не было и 50 лет.
Градоначальник Ставрополя сообщил, что ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться.
Ставропольчанка проживала в Георгиевском городском округе. Во время самоизоляции посещала семейное торжество, на котором гуляло много родственников.
ИСТОЧНИК KP.RU