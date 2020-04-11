В Ставрополе начали штрафовать нарушителей самоизоляции

11 Апр 2020 2020-04-11T13:07:07+03:00

Министры, чиновники и спасатели теперь тоже будут наказывать разгуливающихся по городу людей

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 11 апреля на улицах Ставрополя будут работать больше 20 рейдовых групп. Эти люди будут штрафовать всех нарушителей, которые выходят из дома без острой необходимости. Градоначальник разъяснил ситуацию с пропусками:

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

- Пропуск — это не вездеход. Они давались для того, чтобы у вас была возможность добраться утром на работу, а вечером — домой. Если кого-то поймают с таким пропуском среди рабочего дня в общественном месте, они также будут оштрафованы, — заявил глава города.

Напомним, что 11 апреля Андрей Джатдоев сообщил о возможном ухудшении ситуации с кононавирусом в обращении к жителям краевого центра.

Мэр отметил, что «никого не кошмарит», просто рассказывает все как есть. Градоначальник просит ставропольцев принимать решение самостоятельно.

- То, что сегодня происходит на улицах Ставрополя, создает все предпосылки для того, чтобы ситуация в городе резко ухудшилась, —заявил мэр.

Градоначальник Ставрополя сообщил, что ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться.

ИСТОЧНИК KP.RU