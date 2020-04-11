В Ставрополе начали штрафовать нарушителей самоизоляции
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 11 апреля на улицах Ставрополя будут работать больше 20 рейдовых групп. Эти люди будут штрафовать всех нарушителей, которые выходят из дома без острой необходимости. Градоначальник разъяснил ситуацию с пропусками:
Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции
- Пропуск — это не вездеход. Они давались для того, чтобы у вас была возможность добраться утром на работу, а вечером — домой. Если кого-то поймают с таким пропуском среди рабочего дня в общественном месте, они также будут оштрафованы, — заявил глава города.
Напомним, что 11 апреля Андрей Джатдоев сообщил о возможном ухудшении ситуации с кононавирусом в обращении к жителям краевого центра.
Мэр отметил, что «никого не кошмарит», просто рассказывает все как есть. Градоначальник просит ставропольцев принимать решение самостоятельно.
- То, что сегодня происходит на улицах Ставрополя, создает все предпосылки для того, чтобы ситуация в городе резко ухудшилась, —заявил мэр.
Градоначальник Ставрополя сообщил, что ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться.
ИСТОЧНИК KP.RU