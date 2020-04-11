2020-04-11T13:34:40+03:00
Общество

На Ставрополье задержали двух руководителей отделов полиции

Они помогли главе одного из местных предприятий избежать наказания за административное нарушение
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Георгиевском городском округе задержали двух руководителей отделов полиции. Речь идёт о начальнике отдела МВД Сергее Боцманове и руководителе районного ОГИБДД Михаиле Бучаидзе.

По предварительным данным, они помогли главе одного из региональных предприятий избежать наказания за административное нарушение.

— Подразделением собственной безопасности краевого Главка по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе управлении МВД по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске 10 апреля 2020 года арестовали сумасшедшего, захватившего в заложники сестру и детей.

Источники утверждают, что у подозреваемого есть психические отклонения. За три жизни он требовал от властей 200 миллионов долларов и возможность покинуть страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе 82-летняя пациентка вылечилась от коронавируса
В Дагестане верующие во время самоизоляции пришли на коллективный намаз
На Ставрополье задержали двух руководителей отделов полиции
В Ставрополе начали штрафовать нарушителей самоизоляции
Мэр Ставрополя сообщил, что ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться
На Ставрополье шесть пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
В КБР число заразившихся коронавирусом выросло до 30 человек
В Чечне еще у 8 пациентов выявили коронавирус
В Дагестане число заразившихся коронавирусом выросло до 82 человек
В Ставрополе музыканты устроят концерты на балконах многоэтажек
В Ставрополе панно «Мы победили» дополнили более 1400 новых фото
На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло до 66 человек
На Ставрополье выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
МФЦ на Ставрополье закрываются до 20 апреля
На Ставрополье беременных женщин обезопасили от коронавируса
На Ставрополье заключили под стражу мужчину, захватившего в заложники семью
Прокуратура Ингушетии нашла искажения в документах местного замминистра
На Ставрополье неадекватный пенсионер бросал камни в припаркованные машины
На Ставрополье дополнительно развернут 860 инфекционных коек
В Ставрополе пенсионер вышел из геронтологического центра и пропал
Семье избитой ингушской девочки оформили пособия и льготы
В Ставрополе птицы атакуют людей в парке Победы
На Ставрополье распространяют фейковые сообщения