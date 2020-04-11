На Ставрополье задержали двух руководителей отделов полиции

11 Апр 2020 2020-04-11T13:34:40+03:00

Они помогли главе одного из местных предприятий избежать наказания за административное нарушение

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В Георгиевском городском округе задержали двух руководителей отделов полиции. Речь идёт о начальнике отдела МВД Сергее Боцманове и руководителе районного ОГИБДД Михаиле Бучаидзе.

По предварительным данным, они помогли главе одного из региональных предприятий избежать наказания за административное нарушение.

— Подразделением собственной безопасности краевого Главка по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе управлении МВД по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске 10 апреля 2020 года арестовали сумасшедшего, захватившего в заложники сестру и детей.

Источники утверждают, что у подозреваемого есть психические отклонения. За три жизни он требовал от властей 200 миллионов долларов и возможность покинуть страну.

ИСТОЧНИК KP.RU