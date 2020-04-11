В Дагестане верующие во время самоизоляции пришли на коллективный намаз

11 Апр 2020 2020-04-11T14:02:00+03:00

На верующих нет медицинских масок и защитных перчаток. Некоторые дамы спокойно разгуливают по территории мечети, общаясь друг с другом

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Ранее глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ, предусматривающий введение ограничений на передвижение жителей республики из-за коронавируса. Этот документ опубликован на сайте главы правительства.

Согласно указу, жителям региона рекомендовано воздержаться от посещений религиозных объектов, мест массового скопления людей, связанных с проведением религиозных обрядов и мероприятий. Также жителям Дагестана посоветовали ограничить поездки за пределы республики.

Однако, некоторые жители Буйнакска решили проигнорировать эти правила, «плюнув» на опасность распространения коронавирусной инфекции. Так, более сотни верующих собрались перед мечетью на коллективный пятничный намаз.

Напоминаем, что муфтият и власти Дагестана призывали оставаться их дома.

В одном из пабликов республики появилось видео с места события. Там на месте джума-молитвы дежурят полицейские машины, но никаких мер к нарушителям режима самоизоляции не предпринимают.

Плюнули на самоизоляцию дагестанцы пришли на пятничную молитву в Буйнакске.

Видно, что более сотни мужчин совершают намаз во дворе мечети, на них смотрят прохожие. Причем, на верующих нет медицинских масок и защитных перчаток. Некоторые дамы спокойно разгуливают по территории мечети, общаясь друг с другом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что еще у 24 жителей Дагестана сегодня, 11 апреля подтвердили диагноз коронавирус. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, общее число заразившихся в регионе выросло до 82 человек. Из них 9 пациентов выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU