В Ставрополе 82-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T14:23:31+03:00

Врачи сделали все возможное для стабилизации состояния пенсионерки

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе от новой коронавирусной инфекции вылечились 10 наших земляков.

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Среди них - 82-летняя пенсионерка, которая поступила в краевую инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. Пожилая женщина была в тяжелом состоянии. И по данным пресс-служба краевого Минздрава, находилась несколько дней в реанимационном отделении.

Ставропольские врачи сделали все возможное для стабилизации состояния пенсионерки. Медики особенно переживали за женщину, так как у пожилой пациентки было множество сопутствующих заболеваний.

Как рассказала 11 апреля замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая, женщина теперь здорова. По ее словам, чувствует себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU