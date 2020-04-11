В Ставрополе 82-летняя пациентка вылечилась от коронавируса
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе от новой коронавирусной инфекции вылечились 10 наших земляков.
Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции
Среди них - 82-летняя пенсионерка, которая поступила в краевую инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. Пожилая женщина была в тяжелом состоянии. И по данным пресс-служба краевого Минздрава, находилась несколько дней в реанимационном отделении.
Ставропольские врачи сделали все возможное для стабилизации состояния пенсионерки. Медики особенно переживали за женщину, так как у пожилой пациентки было множество сопутствующих заболеваний.
Как рассказала 11 апреля замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая, женщина теперь здорова. По ее словам, чувствует себя удовлетворительно.
ИСТОЧНИК KP.RU