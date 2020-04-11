В Ставрополе приняли решение о снижении ставок трех налогов

11 Апр 2020 2020-04-11T15:31:37+03:00

Для консультации всех заемщиков работает горячая линия центра «Мой бизнес» 8 (8652) 22 52 62 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для консультации всех заемщиков работает горячая линия центра «Мой бизнес» 8 (8652) 22 52 62

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В Ставропольском крае подготовили законопроект о снижении ставки налога на имущество. Планируется его уменьшить до 1 %. Об этом 11 апреля на брифинге журналистам рассказал министр экономического развития края Сергей Крынин.

По его словам, в регионе уже разработали льготные программы по кредитованию микрофинансовыми организациями. Известно, что там процентные ставки будут от 1 % годовых.

Среди мер поддержки обнуление платы за аренду краевого имущества, кроме земельного фонда.

Также в крае сейчас рассматривают предложение о снижении налоговой ставки для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

Полный пакет мер поддержки бизнеса на Ставрополье можно скачать на сайте ведомства ведомства

Также в Ставропольском крае специалисты проводят для бизнесменов бесплатные консультации по телефону: 8 -(8652) -22- 52 -62.

ИСТОЧНИК KP.RU