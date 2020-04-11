В Ставрополе назвали причину смерти второй пациентки с коронавирусом

11 Апр 2020 2020-04-11T14:59:22+03:00

Из общего количества лиц, у которых установлен диагноз коронавируса, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, пять человек – в средней степени тяжести Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед госпитализацией она также побывала на семейном празднике

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10 апреля в Ставропольском крае умер второй человек с коронавирусом. Пациентке не было 50-ти, она жила в Георгиевском городском округе.

Как сообщил губернатор региона, женщина не соблюдала обязательную самоизоляцию, которая действует до 30 апреля по всему Ставрополью. Перед госпитализацией она побывала на семейном празднике.

11 апреля в Минздраве Ставрополья сообщили, что причиной смерти женщины явилось также хроническое заболевание, которое привело к острой дыхательной недостаточности.

На сегодняшний день в крае под меднаблюдением находятся 1222 человека. Часть из них наблюдается стационарах, часть – в домашней изоляции.

Из общего количества лиц, у которых установлен диагноз коронавируса, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, пять человек – в средней степени тяжести, остальные – в легкой степени, но также наблюдаются в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU