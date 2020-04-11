2020-04-11T15:43:24+03:00
Общество

На Ставрополье проводят тотальную дезинфекцию городов и сел

Дворы многоквартирных домов, общежития, детские площадки, скамейки, скверы и другие места обрабатываются мощными средствами
Ася АСРЯН
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Уборка территорий в Ставрополе мощными средствамиУборка территорий в Ставрополе мощными средствамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае полным ходом идет работа по дезинфекции общественных пространств в городах и селах. Об этом 11 апреля сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Так, специалисты уже провели тотальную дезинфекцию в Андроповском районе, Будённовске, Георгиевске, Ессентуках, Железноводске, Изобильненском городском округе, Кисловодске, Кочубеевское, Лермонтов, Минеральные Воды, Михайловск, Невинномысск, Новопавловске, Предгорном районе, Пятигорске и Ставрополе.

10 апреля специалисты успели мощными средствами обработать 800 тысяч квадратных метров. Также расширен перечень объектов, подлежащих дезинфекции.

Это дворы многоквартирных домов, общежития, детские площадки, скамейки, скверы, тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к магазинам, аптекам и поликлиникам.

Напомним, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров разрешил представителям исполнительной власти штрафовать нарушителей режима всеобщей самоизоляции.

В их числе служащие министерств и спасатели МЧС. С 11 апреля сотрудники министерств, ведомств и комитетов будут патрулировать улицы вместе с правоохранителями и казаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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