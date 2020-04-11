На Ставрополье врачи впервые провели тромбоэкстракцию

11 Апр 2020 2020-04-11T16:09:41+03:00

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В Пятигорске врачи регионального сосудистого центра впервые провели тромбоэкстракцию. Проще говоря, это – сложная операция по удалению тромбов.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

Пациенткой стала 80-летняя местная жительница. Врачи диагностировали у нее инсульт.

Как рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, это новый вид высокотехнологичной медпомощи, который дарит людям совершенно иное качество жизни.

Глава региона пожелал пациентке скорейшего выздоровления и поблагодарил хирургов.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в лабораториях региона провели около 13,5 тысяч обследований на коронавирусную инфекцию нового типа.

С меднаблюдения сняли почти 3,5 тысячи ставропольцев. К приему возможных пациентов с COVID-19 готова 1861 инфекционная койка. Продолжается перепрофилирование дополнительных 818 инфекционных коек, а также обеспечивается подведение к ним кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU