На Ставрополье оштрафовали 14 нарушителей режима самоизоляции

11 Апр 2020 2020-04-11T17:40:14+03:00

Каждому из них грозит от предупреждения до 30 тысяч рублей штрафа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждому из них грозит от предупреждения до 30 тысяч рублей штрафа

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Первые протоколы на нарушителей режима строгой самоизоляции составили сегодня в Железноводске.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

Там 11 апреля сформировали патрульные группы, куда вошли закреплённые за курортом представители регионального Минтуризма, прокуратуры, администрации и правоохранительных органов.

Напомним, что с сегодняшнего дня все они уполномочены составлять административные протоколы.

Как сообщил градоначальник, в первый час рейда уже составили 14 административных протоколов на местных жителей, которые без уважительной причины находились на улице.

Все эти материалы передадут в суд. Каждому нарушителю грозит от предупреждения до 30 тысяч рублей штрафа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров разрешил представителям исполнительной власти штрафовать нарушителей режима всеобщей самоизоляции. В их числе служащие министерств и спасатели МЧС.

С 11 апреля сотрудники министерств, ведомств и комитетов будут патрулировать улицы вместе с правоохранителями и казаками.

ИСТОЧНИК KP.RU