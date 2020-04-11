На Ставрополье оштрафовали 14 нарушителей режима самоизоляции
Первые протоколы на нарушителей режима строгой самоизоляции составили сегодня в Железноводске.
Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции
Там 11 апреля сформировали патрульные группы, куда вошли закреплённые за курортом представители регионального Минтуризма, прокуратуры, администрации и правоохранительных органов.
Напомним, что с сегодняшнего дня все они уполномочены составлять административные протоколы.
Как сообщил градоначальник, в первый час рейда уже составили 14 административных протоколов на местных жителей, которые без уважительной причины находились на улице.
Все эти материалы передадут в суд. Каждому нарушителю грозит от предупреждения до 30 тысяч рублей штрафа.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров разрешил представителям исполнительной власти штрафовать нарушителей режима всеобщей самоизоляции. В их числе служащие министерств и спасатели МЧС.
С 11 апреля сотрудники министерств, ведомств и комитетов будут патрулировать улицы вместе с правоохранителями и казаками.
ИСТОЧНИК KP.RU