На Ставрополье ветераны получили по 100 медицинских масок на человека

11 Апр 2020 2020-04-11T17:51:53+03:00

Помощь оказывают в рамках проекта «Никто не забыт, ничто не забыто»

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В Ставропольском крае за каждым участником Великой Отечественной войны закрепили по три добровольца, которые каждый день помогают им в условиях режима самоизоляции. Об этом на ежедневном брифинге в краевом правительстве сообщил руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Шуваев.

Помощь оказывают в рамках проекта «Никто не забыт, ничто не забыто», который запустили в регионе в начале 2020 года.

Всего пожилым жителям края и людям с инвалидностью волонтеры и социальные работники раздадут 310 тысяч медицинских масок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 82-летняя пациентка вылечилась от коронавируса. Врачи сделали все возможное для стабилизации состояния пенсионерки. Сейчас пожилая ставропольчанка находится дома.

ИСТОЧНИК KP.RU