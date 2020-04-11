На Ставрополье пенсионерам бесплатно доставят тепличные овощи

11 Апр 2020 2020-04-11T18:31:41+03:00

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В Ставропольском крае тепличные хозяйства в период сложной эпидобстановки начинают оказывать помощь пенсионерам. Один из агрохолдингов заявил о готовности предоставить нуждающимся пенсионерам края около 6100 килограммов овощей.

Так, агрохолдинг уже выделил 1800 килограммов томатов пенсионерам поселка Солнечнодольска Изобильненского городского округа, 1700 килограммов в Кировском округе. Скоро 2600 килограммов овощей направят в Изобильненский округ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае с 9 апреля волонтеры ходят по домам ветеранов ВОВ и раздают медицинские маски. Так, каждый из них сегодня получил по 100 штук средств защиты.

Также известно, что за каждым участником ВОВ закрепили по три добровольца. Они каждый день навещают пожилых земляков, помогают им в условиях режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU