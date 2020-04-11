На Ставрополье появилась своя интерактивная карта по заболевшим коронавирусом

11 Апр 2020 2020-04-11T18:47:47+03:00

По состоянию на 11 апреля 2020 года в крае зарегистрировано 66 случаев заболевания инфекцией

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Региональное Управление Роспотребнадзор опубликовало интерактивную карту заражений коронавирусом на Ставрополье.

Теперь количество зараженных и находящихся под наблюдением врачей отображаются в доступных сервисах.

Так, эпимиологическая ситуация по Ставрополью наглядно видна с привязкой по населённым пунктам Ставрополья.

Напомним, что по состоянию на 11 апреля 2020 года в Ставропольском крае зарегистрировано 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Итак, случаи зафиксированы в Андроповском районе, Благодарненском округе, Георгиевском округе, Изобильненском округе, Железноводске, Кисловодске, Минераловодском округе, Красногвардейском районе, Невинномысске, Предгорном районе, Пятигорске, Советском округе и Ставрополе.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров также рассказал о состоянии заболевших. Так, 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в средней степени тяжести

ИСТОЧНИК KP.RU