На Ставрополье появилась своя интерактивная карта по заболевшим коронавирусом
Региональное Управление Роспотребнадзор опубликовало интерактивную карту заражений коронавирусом на Ставрополье.
Теперь количество зараженных и находящихся под наблюдением врачей отображаются в доступных сервисах.
Так, эпимиологическая ситуация по Ставрополью наглядно видна с привязкой по населённым пунктам Ставрополья.
Напомним, что по состоянию на 11 апреля 2020 года в Ставропольском крае зарегистрировано 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Итак, случаи зафиксированы в Андроповском районе, Благодарненском округе, Георгиевском округе, Изобильненском округе, Железноводске, Кисловодске, Минераловодском округе, Красногвардейском районе, Невинномысске, Предгорном районе, Пятигорске, Советском округе и Ставрополе.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров также рассказал о состоянии заболевших. Так, 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в средней степени тяжести
ИСТОЧНИК KP.RU