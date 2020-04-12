На Ставрополье число больных коронавирусом выросло до 74

12 Апр 2020 2020-04-12T09:42:51+03:00

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На 12 апреля в Ставропольском крае выявлено всего 74 случая заболевания коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 8 пациентов. Как рассказал губернатор Владимир Владимиров, все инфицированные жители края изолированы в медучреждениях, из них шестеро в тяжелом состоянии, пять пациентов - средней тяжести. А 10 человек уже излечились от COVID-19. Летальных случаев - два.

Как подчеркивает глава Ставрополья, увеличилось число очагов распространения заразы. Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Благодарненском,Георгиевском, Изобильненском, Новоалександровском, Советском горокругах. Есть среди заразившихся жители Предгорного, Кочубеевского, Андроповского, Красногвардейского районов. Входят в список и города Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Ставрополь, Невинномысск.

- Ситуация, как видите, непростая, - пишет Владимир Владимиров в соцсети. - И самым эффективным способом защитить своё здоровье, здоровье своих близких является соблюдение режима самоизоляции и требований профилактики.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU