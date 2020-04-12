На Ставрополье число больных коронавирусом выросло до 74
На 12 апреля в Ставропольском крае выявлено всего 74 случая заболевания коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 8 пациентов. Как рассказал губернатор Владимир Владимиров, все инфицированные жители края изолированы в медучреждениях, из них шестеро в тяжелом состоянии, пять пациентов - средней тяжести. А 10 человек уже излечились от COVID-19. Летальных случаев - два.
Как подчеркивает глава Ставрополья, увеличилось число очагов распространения заразы. Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Благодарненском,Георгиевском, Изобильненском, Новоалександровском, Советском горокругах. Есть среди заразившихся жители Предгорного, Кочубеевского, Андроповского, Красногвардейского районов. Входят в список и города Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Ставрополь, Невинномысск.
- Ситуация, как видите, непростая, - пишет Владимир Владимиров в соцсети. - И самым эффективным способом защитить своё здоровье, здоровье своих близких является соблюдение режима самоизоляции и требований профилактики.
Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции
ИСТОЧНИК KP.RU