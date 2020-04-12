На Ставрополье появились новые очаги коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T10:18:42+03:00

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В Ставропольском крае к уже известным очагам коронавируса прибавились еще один район и городской округ. Как сегодня, 12 апреля, рассказал глава региона Владимир Владимиров, за сутки выявлены 8 новых случаев заболевания коронавирусом. В том числе в Кочубеевском районе и в Новоалександровском горокруге, где ранее инфицированных не регистрировали.

- Таким образом, за все время на Ставрополье зафиксировано 74 случая заражения, - резюмирует губернатор. - 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 5 - средней тяжести.

Отметим, что 10 случаев закончились благополучно - больные излечились от коронавируса. В их число попала 82-летняя женщина, излечившаяся от двусторонней пневмонии. Но еще двое - от болезни скончались. Умерла 53-летняя жительница Иноземцево, которая обратилась к врачам уже с явно выраженными симптомами в состоянии, осложненном сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы. А также жительница Георгиевского городского округа, не соблюдавшая самоизоляцию и отдыхавшая перед госпитализацией на свадьбе.

На сегодня, случаи заболевания коронавирусом выявлены в Андроповском, Кочубеевском, Предгорном и Красногвардейском районах, в Благодарненском, Георгиевском, Изобильненском горокругах, в Железноводске, в Кисловодске, Пятигорске, Ставрополе и Невинномысске, в Минераловодском, Новоалександровском и Советском городских округах.

Губернатор просит жителей Ставрополья соблюдать режим полной изоляции, который продлится до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU