За сутки на Ставрополье выявили еще 8 случаев заболевания коронавирусом

12 Апр 2020 2020-04-12T10:32:14+03:00

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В Ставропольском крае число инфицированных COVID-19 за сутки перевалило за семьдесят. Как стало известно от губернатора Владимира Владимирова, еще у восьми жителей региона подтвердился диагноз. Таким образом, за все время выявлено уже 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 - завершились выздоровлением пациентов, а два - летальным исходом.

На сегодня, все болеющие COVID-19 изолированы в больницах края. Нет жителей с коронавирусом на самоизоляции, как это происходит в соседних республиках Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Шесть пациентов на Ставрополье остаются в тяжелом состоянии. Пять - в состоянии средней тяжести.

Губернатор края в сообщении о новых случаях заболевания также написал, что заразу зафиксировали у жителей Кочубеевского района и в Новоалександровского городского округа. Ранее там зараженных не выявляли. Власти Ставрополья настоятельно рекомендуют жителям ни в коем случае без острой необходимости не покидать дом. Напомним, что губернатор Владимир Владимиров уже разрешил представителям исполнительной власти штрафовать всех нарушителей режима.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU