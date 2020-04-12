2020-04-12T10:32:14+03:00
Общество

За сутки на Ставрополье выявили еще 8 случаев заболевания коронавирусом

Про увеличение числа больных рассказал губернатор
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае число инфицированных COVID-19 за сутки перевалило за семьдесят. Как стало известно от губернатора Владимира Владимирова, еще у восьми жителей региона подтвердился диагноз. Таким образом, за все время выявлено уже 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 - завершились выздоровлением пациентов, а два - летальным исходом.

На сегодня, все болеющие COVID-19 изолированы в больницах края. Нет жителей с коронавирусом на самоизоляции, как это происходит в соседних республиках Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Шесть пациентов на Ставрополье остаются в тяжелом состоянии. Пять - в состоянии средней тяжести.

Губернатор края в сообщении о новых случаях заболевания также написал, что заразу зафиксировали у жителей Кочубеевского района и в Новоалександровского городского округа. Ранее там зараженных не выявляли. Власти Ставрополья настоятельно рекомендуют жителям ни в коем случае без острой необходимости не покидать дом. Напомним, что губернатор Владимир Владимиров уже разрешил представителям исполнительной власти штрафовать всех нарушителей режима.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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