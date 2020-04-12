Ставропольцы могут дистанционно встать на учет в Центр занятости

12 Апр 2020 2020-04-12T10:43:39+03:00

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Жителям Ставрополя, которые потеряли работу из-за мер борьбы с коронавирусной инфекцией, предлагают встать на учет в Центр занятости, оставаясь дома. Как рассказали в городской администрации, достаточно зарегистрировать «Личный кабинет» на портале stavzan.ru в разделе «Гражданам», выбрав вкладку «COVID-19. Временный порядок взаимодействия».

В этом случае можно направить в Центр свои фотографии или скан-образы паспорта, трудовой книжки, диплома, других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию, справки о средней зарплате за последние 3 месяца, а также выписку из лицевого счета.

- Также укажите контактные данные (телефон, электронную почту) для связи и уточнения информации, - добавляют в администрации.

СПРАВКА

Куда звонить:

Центр занятости в Ставрополе: 315714, 315709

ИСТОЧНИК KP.RU