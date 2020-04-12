В Осетии число больных коронавирусом увеличилось на 7

12 Апр 2020 2020-04-12T11:19:56+03:00

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На 12 апреля число больных коронавирусом в Северной Осетии выросло на 7. Как рассказали специалисты Роспотребнадзора РСО-Алания, на 07:15 часов в республике зарегистрировано 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 648 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения -1190, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU