В Осетии число больных коронавирусом увеличилось на 7
Пришли результаты подозреваемых на COVID-19
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На 12 апреля число больных коронавирусом в Северной Осетии выросло на 7. Как рассказали специалисты Роспотребнадзора РСО-Алания, на 07:15 часов в республике зарегистрировано 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 648 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения -1190, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU