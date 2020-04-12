Пенсионерам Ставрополья бесплатно привезут овощи
Ставропольский агрохолдинг решил поддержать пенсионеров в режиме полной самоизоляции. Как рассказали в управлении по информационной политике правительства Ставрополья, нуждающимся жителям пенсионного возраста доставят тепличные овощи. Мера поддержки коснется пенсионеров Солнечнодольска, которым отправят 1800 кг томатов, еще 1700 кг - направят жителям Кировского округа. Коснется акция и пенсионеров Изобильненского городского округа, куда в скором времени отправят 2600 кг овощей.
Напомним, что режим полной самоизоляции в крае продлен до 30 апреля и за его соблюдение по распоряжению губернатору будут следить органы исполнительной власти.
ИСТОЧНИК KP.RU