Пенсионерам Ставрополья бесплатно привезут овощи

12 Апр 2020 2020-04-12T11:45:56+03:00

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Ставропольский агрохолдинг решил поддержать пенсионеров в режиме полной самоизоляции. Как рассказали в управлении по информационной политике правительства Ставрополья, нуждающимся жителям пенсионного возраста доставят тепличные овощи. Мера поддержки коснется пенсионеров Солнечнодольска, которым отправят 1800 кг томатов, еще 1700 кг - направят жителям Кировского округа. Коснется акция и пенсионеров Изобильненского городского округа, куда в скором времени отправят 2600 кг овощей.

Напомним, что режим полной самоизоляции в крае продлен до 30 апреля и за его соблюдение по распоряжению губернатору будут следить органы исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU