"Доктор-зло", заразившая людей на Ставрополье, вылечилась от коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T11:59:24+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье "нулевой пациент" с COVID-19 врач Ирина Санникова, скрывшая поездку в Испанию, вылечилась. Но остается в больнице краевого центра из-за осложнений, вызванных болезнью. Всего в крае за все время от коронавируса вылечились 10 человек. А выявлено, на 12 апреля, 74 случая заболевания.

Экс-главный инфекционист краевого Минздрава Санникова была госпитализирована 17 марта после отдыха (6-9 марта) в Мадриде, охваченном эпидемией COVID-19. Вернувшись, она не самоизолировалась на 14 дней, а продолжала преподавать в Ставропольском медицинском вузе и ходить на совещания в Минздрав. Жила в прежнем режиме, думая, что здорова. Но через неделю после приезда в Ставрополь у нее поднялась температура. Уже скоро ее положили в реанимацию с двусторонней пневмонией.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

У троих человек из ее окружения также определили коронавирус. Но Санникова не считает себя виновной. И говорит, что "остается с незапятнанной репутацией". Впрочем, СКР уже возбудило уголовное дело по факту произошедшего, а из Минздрава Ирину Санникову уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU