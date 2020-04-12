2020-04-12T12:46:32+03:00
Общество

Ставропролец Олег Скрипочка поздравил с Днем космонавтики с борта МКС

Показываем видео-обращение [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер приветствуют всех с борта МКС.

- Ровно 59 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин стал первым, - начал поздравление ставропольский космонавт Олег Скрипочка:

С_Днём_космонавтики!.Космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта МКС поздравляют землян с Днем космонавтики

День космонавтики отмечается 12 апреля в России и других странах постсоветского пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставропролец Олег Скрипочка поздравил с Днем космонавтики с борта МКС
"Доктор-зло", заразившая людей на Ставрополье, вылечилась от коронавируса
Пенсионерам Ставрополья бесплатно привезут овощи
В Осетии число больных коронавирусом увеличилось на 7
В Осетии число больных коронавирусом увеличилось на 7
Ставропольцы могут дистанционно встать на учет в Центр занятости
За сутки на Ставрополье выявили еще 8 случаев заболевания коронавирусом
На Ставрополье появились новые очаги коронавируса
На Ставрополье число больных коронавирусом выросло до 74
На Ставрополье нарушители режима самоизоляции курили во дворе многоэтажки кальян
На Ставрополье появилась своя интерактивная карта по заболевшим коронавирусом
На Ставрополье пенсионерам бесплатно доставят тепличные овощи
На Ставрополье ветераны получили по 100 медицинских масок на человека
На Ставрополье оштрафовали 14 нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье врачи впервые провели тромбоэкстракцию
На Ставрополье проводят тотальную дезинфекцию городов и сел
В Ставрополе назвали причину смерти второй пациентки с коронавирусом
В Ставрополе приняли решение о снижении ставок трех налогов
В Ставрополе 82-летняя пациентка вылечилась от коронавируса
В Дагестане верующие во время самоизоляции пришли на коллективный намаз
На Ставрополье задержали двух руководителей отделов полиции