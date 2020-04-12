Ставропролец Олег Скрипочка поздравил с Днем космонавтики с борта МКС
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Космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер приветствуют всех с борта МКС.
- Ровно 59 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин стал первым, - начал поздравление ставропольский космонавт Олег Скрипочка:
С_Днём_космонавтики!.Космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта МКС поздравляют землян с Днем космонавтики
День космонавтики отмечается 12 апреля в России и других странах постсоветского пространства.
ИСТОЧНИК KP.RU