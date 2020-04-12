На Ставрополье среди больных коронавирусом есть дети

12 Апр 2020 2020-04-12T15:07:03+03:00

Глава краевого Минздрава рассказал, что заболели не только старики и люди среднего возраста

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В Ставропольском крае среди 74 инфицированных COVID-19 есть дети. Как отметил глава Минздрава Виктор Мажаров, болеют не только старики, люди среднего возраста, но еще молодежь и пациенты более младших возрастов.

Министр подчеркнул, что в этих условиях особенно важно соблюдать режим полной самоизоляции всем без исключения. И отметил, что прирост заболевших будет наблюдаться еще три-четыре недели.

Но панике, по уточнению Мажарова, не следует поддаваться. Верить следует только официальной информации.

Отметим, что за сутки в Ставропольском крае выявили 8 новых случаев заражения, из-за чего общее число заразившихся за все время выросло до 74. Из них у 10 пациентов анализы на коронавирус отрицательные, некоторых уже выписали из больницы. Но двое больных на Ставрополье скончались. Обе пациентки были женщинами, у которых болезнь осложнялась сопутствующими заболеваниями.

А режим всеобщей самоизоляции в регионе действует до 30 апреля. За его соблюдением будут следить исполнительные органы власти. Нарушителей ждет административное наказание в виде штрафа или предупреждения.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU