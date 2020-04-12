На Ставрополье выделили 3 миллиарда на помощь бизнесу

12 Апр 2020 2020-04-12T15:36:03+03:00

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В Ставропольском крае в условиях полной самоизоляции власти обещают не бросать бизнесменов, а оказать финансовую помощь. В министерстве экономического развития СК рассказали про выделение 3 млрд рублей на эти цели. Уточняется, что 1,5 млрд направят на помощь санаторно-курортным комплексам КМВ, а 1,2 миллиарда - в счет налоговых преференций. Еще 300 млн пойдут на докапитализацию фонда микрофинансирования.

Бизнесменам Ставрополья предлагают и микрозаймы под 1% годовых. Ранее на радио "КП-Ставрополь" обсуждался вопрос убытков из-за карантина и пути выхода из сложившейся ситуации:

Реквием по бизнесу: как ставропольские предприятия умирают в нерабочий месяц 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU