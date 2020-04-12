2020-04-12T16:12:55+03:00
Общество

На Ставрополье потеплеет до +20

Начало недели обещает быть теплым
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае по прогнозу синоптиков новая неделя начнется с теплой погоды. В понедельник воздух в регионе прогреется до +10...+15 градусов, а во вторник термометры покажут от 15 до 20 градусов тепла. Осадков в эти дни не передают.

В Ставрополе 13 апреля от 11 до 13 тепла, 14 числа - до +19 при ясной погоде, а 15 апреля потеплеет до 20 градусов выше нуля.

В городах КМВ погода в понедельник разгуляется до +14. Во вторник потеплеет до +19. В среду воздух прогреется до +23.

Синоптики Ставропольского гидрометцентра предупреждают, что 12-15 апреля местами в северной части Ставропольского края сохранится высокая пожароопасность (4 класс). А ночью и утром 13 и 14 апреля в крае сохранятся заморозки в воздухе -1...-5.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье рассказали о детях с коронавирусом, контактировавших с умершей пациенткой
Ставрополье готовится к увеличению числа больных COVID-19
На Ставрополье потеплеет до +20
На Ставрополье выделили 3 миллиарда на помощь бизнесу
На Ставрополье среди больных коронавирусом есть дети
Ставропролец Олег Скрипочка поздравил с Днем космонавтики с борта МКС
"Доктор-зло", заразившая людей на Ставрополье, вылечилась от коронавируса
Пенсионерам Ставрополья бесплатно привезут овощи
В Осетии число больных коронавирусом увеличилось на 7
В Осетии число больных коронавирусом увеличилось на 7
Ставропольцы могут дистанционно встать на учет в Центр занятости
За сутки на Ставрополье выявили еще 8 случаев заболевания коронавирусом
На Ставрополье появились новые очаги коронавируса
На Ставрополье число больных коронавирусом выросло до 74
На Ставрополье нарушители режима самоизоляции курили во дворе многоэтажки кальян
На Ставрополье появилась своя интерактивная карта по заболевшим коронавирусом
На Ставрополье пенсионерам бесплатно доставят тепличные овощи
На Ставрополье ветераны получили по 100 медицинских масок на человека
На Ставрополье оштрафовали 14 нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье врачи впервые провели тромбоэкстракцию
На Ставрополье проводят тотальную дезинфекцию городов и сел
В Ставрополе назвали причину смерти второй пациентки с коронавирусом
В Ставрополе приняли решение о снижении ставок трех налогов
В Ставрополе 82-летняя пациентка вылечилась от коронавируса
В Дагестане верующие во время самоизоляции пришли на коллективный намаз
На Ставрополье задержали двух руководителей отделов полиции