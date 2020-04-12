На Ставрополье потеплеет до +20
В Ставропольском крае по прогнозу синоптиков новая неделя начнется с теплой погоды. В понедельник воздух в регионе прогреется до +10...+15 градусов, а во вторник термометры покажут от 15 до 20 градусов тепла. Осадков в эти дни не передают.
В Ставрополе 13 апреля от 11 до 13 тепла, 14 числа - до +19 при ясной погоде, а 15 апреля потеплеет до 20 градусов выше нуля.
В городах КМВ погода в понедельник разгуляется до +14. Во вторник потеплеет до +19. В среду воздух прогреется до +23.
Синоптики Ставропольского гидрометцентра предупреждают, что 12-15 апреля местами в северной части Ставропольского края сохранится высокая пожароопасность (4 класс). А ночью и утром 13 и 14 апреля в крае сохранятся заморозки в воздухе -1...-5.
ИСТОЧНИК KP.RU