На Ставрополье потеплеет до +20

12 Апр 2020 2020-04-12T16:12:55+03:00

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В Ставропольском крае по прогнозу синоптиков новая неделя начнется с теплой погоды. В понедельник воздух в регионе прогреется до +10...+15 градусов, а во вторник термометры покажут от 15 до 20 градусов тепла. Осадков в эти дни не передают.

В Ставрополе 13 апреля от 11 до 13 тепла, 14 числа - до +19 при ясной погоде, а 15 апреля потеплеет до 20 градусов выше нуля.

В городах КМВ погода в понедельник разгуляется до +14. Во вторник потеплеет до +19. В среду воздух прогреется до +23.

Синоптики Ставропольского гидрометцентра предупреждают, что 12-15 апреля местами в северной части Ставропольского края сохранится высокая пожароопасность (4 класс). А ночью и утром 13 и 14 апреля в крае сохранятся заморозки в воздухе -1...-5.

ИСТОЧНИК KP.RU