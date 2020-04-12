2020-04-12T17:53:33+03:00
Общество

Ставрополье готовится к увеличению числа больных COVID-19

Губернатор рассказал, что происходит в медучреждениях края
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ставропольском крае больницы готовятся к массовому приему пациентов с коронавирусной инфекцией. По видеосвязи губернатор провел совещание и дал поручение быть начеку. В 12 медучреждениях региона доставят дополнительно 600 аппаратов ИВЛ, оборудуют еще 1,3 тысячи инфекционных коек. Если чего-то будет недоставать, обращения главных врачей проработает Министерство имущественных отношений СК.

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Напомним, что Ставрополье вошло в топ-10 лидирующих регионов России по качеству борьбы с пандемией. Рейтинг составили эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ. Специалисты отдельно отметили и город, и край.

Успешность борьбы с коронавирусом рассчитали по анализу выпущенных нормативных актов, открытых данных на сайтах местных ведомств, в том числе в соцсетях их представителей. Кроме того, оценили работу "горячих линий", дезинфекцию общественных мест и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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