2020-04-13T08:35:28+03:00
Общество

На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 86 человек

Среди зараженных есть и дети
Ася АСРЯН
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В Ставрополе продолжается режим обязательной самоизоляцииВ Ставрополе продолжается режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае за сутки выросло число заболевших коронавирусом. Напомним, что теперь среди зараженных есть и дети.

Так, инфекция подтвердилась еще у 12 ставропольцев. Об этом 13 апреля сообщил глава региона.

На сегодняшний день в крае зарегистрировано 86 случаев заболевания.

Из них восемь человек находятся в тяжелом состоянии. По словам врачей, 6 пациентов – в состоянии средней тяжести. Напомним, что до этого на Ставрополье от коронавируса скончались две женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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