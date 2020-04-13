На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 86 человек
Среди зараженных есть и дети
В Ставрополе продолжается режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае за сутки выросло число заболевших коронавирусом. Напомним, что теперь среди зараженных есть и дети.
Так, инфекция подтвердилась еще у 12 ставропольцев. Об этом 13 апреля сообщил глава региона.
На сегодняшний день в крае зарегистрировано 86 случаев заболевания.
Из них восемь человек находятся в тяжелом состоянии. По словам врачей, 6 пациентов – в состоянии средней тяжести. Напомним, что до этого на Ставрополье от коронавируса скончались две женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU