На Ставрополье коронавирус подтвердился еще у 12 пациентов

13 Апр 2020 2020-04-13T08:45:50+03:00

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За сутки в крае диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 12 пациентов. Напомним, что среди них теперь есть и дети, сообщает глава Ставрополья.

Так, на состояние 13 апреля в регионе зарегистрировано 86 случаев заболевания.

Территории, в которых за весь период регистрировались случаи заражения коронавирусом, это: Андроповский район, Благодарненский горокруг, Георгиевский горокруг, Изобильненский горокруг, Железноводск, Кисловодск, Красногвардейский район, Кочубеевский район, Минераловодский горокруг, Невинномысск, Нефтекумский горокруг, Новоалександровский горокруг, Предгорный район, Пятигорск,Советский горокруг, Ставрополь, Шпаковский район.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сейчас 8 ставропольцев находятся в тяжёлом состоянии. 6 из них — в состоянии средней степени тяжести. За все время на Ставрополье 10 пациентов выздоровели, два человека скончались.

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Среди зараженных есть и дети (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU