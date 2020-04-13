В Ставрополе сообщили, в каких районах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T08:55:43+03:00

На сегодняшний день в крае число заболевших достигло 86 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди них есть и несовершеннолетние жители поселка Иноземцево

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Губернатор Ставрополья утром 13 апреля сообщил районы и округа, где регистрировались случаи заражения коронавирусом:

Андроповский район, Благодарненский горокруг, Георгиевский горокруг, Изобильненский горокруг, Железноводск, Кисловодск, Красногвардейский район, Кочубеевский район, Минераловодский горокруг, Невинномысск, Нефтекумский горокруг, Новоалександровский горокруг, Предгорный район, Пятигорск,Советский горокруг, Ставрополь, Шпаковский район.

Напомним, на сегодняшний день в крае число заболевших достигло 86 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Железноводска рассказал, как чувствуют себя заболевшие коронавирусом несовершеннолетние жители Иноземцево. Евгений Моисеев сообщил про удовлетворительное состояние всех инфицированных.

В их число входят и взрослые. Все пациенты - из одного поселка и входили в круг общения скончавшейся 8 апреля местной жительницы. Женщине было 53 года.

ИСТОЧНИК KP.RU