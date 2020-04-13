На Ставрополье запугивают фейками об отслеживании людей по геолокации
Жителей региона предупреждают об очередной фейковой атаке. Так, в мессенджерах и соцсетях продолжают распространять информацию о якобы работающих сервисах геолокации.
По версии «распространителей», они позволяют отследить нарушения режима самоизоляции. На этом фантазия ставропольцев не останавливается. Они предупреждают также об угрозах возбуждения уголовного либо административного дела в случае неуплаты гражданами штрафа.
Как прокомментировали в ГУ МВД России по Ставрополью, эти сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Ставропольцев призывают внимательно относиться к публикуемой информации в интернете и в мессенджерах.
Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что за сутки в крае диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 12 пациентов. Напомним, что среди них теперь есть и дети, сообщает глава Ставрополья.
Так, на состояние 13 апреля в регионе зарегистрировано 86 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU