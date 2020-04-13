На Ставрополье запугивают фейками об отслеживании людей по геолокации

13 Апр 2020 2020-04-13T09:16:03+03:00

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Жителей региона предупреждают об очередной фейковой атаке. Так, в мессенджерах и соцсетях продолжают распространять информацию о якобы работающих сервисах геолокации.

По версии «распространителей», они позволяют отследить нарушения режима самоизоляции. На этом фантазия ставропольцев не останавливается. Они предупреждают также об угрозах возбуждения уголовного либо административного дела в случае неуплаты гражданами штрафа.

Как прокомментировали в ГУ МВД России по Ставрополью, эти сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Ставропольцев призывают внимательно относиться к публикуемой информации в интернете и в мессенджерах.

Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что за сутки в крае диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 12 пациентов. Напомним, что среди них теперь есть и дети, сообщает глава Ставрополья.

Так, на состояние 13 апреля в регионе зарегистрировано 86 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU