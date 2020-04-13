Под Минеральными Водами неизвестного сбили на грузовике

13 Апр 2020 2020-04-13T09:42:42+03:00

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Под Минеральными Водами грузовик насмерть сбил пешехода. Водитель не успел среагировать из-за небезопасной скорости, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария произошла ночью, в 23 часа 12 апреля. Человек, возраст которого предположительно 40 лет, был на обочине без светоотражающих элементов и не хотел переходить дорогу - он просто находился около трассы "Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск". Из-за того, что водитель набрал слишком большую скорость, он не успел среагировать на движение пешехода и сбил его.

- За рулем грузового транспортного средства находился 53-летний житель соседней республики, который за последние 2 года 7 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушение ПДД РФ, - говорится в сообщении ГИБДД по Ставрополью.

Полиция проводит проверку инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU