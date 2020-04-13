2020-04-13T10:34:56+03:00
Общество

В Карачаево-Черкесии выросло число заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии увеличилось до 13
Антон ШАПОВАЛОВ
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Больных лечат на домуБольных лечат на домуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии увеличилось до 13. За сутки врачи выявили еще два новых случая заражения. Об этом сообщает представитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу в КЧР.

- Инфицированные получают лечение в полном объеме в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении.

Все пациенты проходят лечение на дому. В каком они состоянии - пока не известно. Ранее Министерство здравоохранения КЧР сообщало, что все пациенты переживают болезнь без симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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