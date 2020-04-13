В Карачаево-Черкесии выросло число заболевших коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии увеличилось до 13
Больных лечат на домуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии увеличилось до 13. За сутки врачи выявили еще два новых случая заражения. Об этом сообщает представитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу в КЧР.
- Инфицированные получают лечение в полном объеме в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении.
Все пациенты проходят лечение на дому. В каком они состоянии - пока не известно. Ранее Министерство здравоохранения КЧР сообщало, что все пациенты переживают болезнь без симптомов.
ИСТОЧНИК KP.RU