На Ставрополье вандалы выкопали и унесли редкие растения
Инцидент произошел в Железноводске возле Каскадной лестницы. Там вандалы выкопали кусты можжевельника, вечнозелёные тропические юкки и декоративные туи.
Всего озеленители обнаружили пропажу 13 растений. Как выяснилось позже, пять кустов уничтожено.
Вандалов не остановило, что проход на территорию достопримечательности закрыли для посещения и огородили барьерами и сигнальными лентами на время самоизоляции.
Тем временем в Железноводске во время самоизоляции в безлюдные и тихие парки вернулись белки. Для пушистых красавиц разместят кормушки с семечками и орешками. А также по поручению главы города-курорта там восстановит знак «Осторожно белки!».
ИСТОЧНИК KP.RU