На Ставрополье вандалы выкопали и унесли редкие растения

13 Апр 2020 2020-04-13T10:23:43+03:00

Злоумышленников не остановило закрытие прохода и сигнальные ленты на время самоизоляции

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Инцидент произошел в Железноводске возле Каскадной лестницы. Там вандалы выкопали кусты можжевельника, вечнозелёные тропические юкки и декоративные туи.

Всего озеленители обнаружили пропажу 13 растений. Как выяснилось позже, пять кустов уничтожено.

Вандалов не остановило, что проход на территорию достопримечательности закрыли для посещения и огородили барьерами и сигнальными лентами на время самоизоляции.

Тем временем в Железноводске во время самоизоляции в безлюдные и тихие парки вернулись белки. Для пушистых красавиц разместят кормушки с семечками и орешками. А также по поручению главы города-курорта там восстановит знак «Осторожно белки!».

ИСТОЧНИК KP.RU