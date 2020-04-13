На Ставрополье сестра отомстила знакомому за брата

13 Апр 2020 2020-04-13T10:03:20+03:00

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В Михайловске задержали 51-летнюю местную жительницу, которую подозревают в убийстве знакомого. Против нее возбудили уголовное дело по первой части 105 статьи УК РФ (убийство), передает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По версии следствия, между братом подозреваемой и убитым 24 марта произошел словесный конфликт в ходе застолья со спиртным. Женщина не стала терпеть оскорблений в адрес родственника и ударила 38-летнего собутыльника ножом в грудь. От раны мужчина умер на месте.

- Запланировано проведение ряда следственных действий по закреплению имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СКР по Ставрополью.

Подозреваемую отправили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU