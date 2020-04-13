2020-04-13T10:22:02+03:00
Происшествия

На Ставрополье в опрокинутой "Приоре" умер пассажир

Второго попутчика госпитализировали, водитель не пострадал
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: ГИБДД по СКФото: ГИБДД по СК
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В Левокумском районе произошло ДТП с летальным исходом. Водитель набрал слишком большую скорость для движения по грунтовой дороге, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Как установили сотрудники МВД, 12 апреля "Лада Приора" ехала со стороны села Турксад в направлении Левокумского. 31-летний водитель ехал по грунтовой дороге слишком быстро, в результате чего не справился с управлением и опрокинул машину.

На месте ДТП скончался пассажир, второго человека, находившегося в салоне, увезли в больницу с тяжелыми травмами. Водитель в аварии не пострадал. Все участники происшествия - жители соседнего региона.

- Выяснилось, что за последний год водитель 7 раз нарушал скоростной режим и привлекался к административной ответственности за это. При осмотре в автомобиле обнаружены технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена, - сказано в сообщении ГИБДД по Ставрополью.

"Лада Приора" была оснащена газобаллонным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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