На Ставрополье во время самоизоляции в парки вернулись белки
В Курортном парке Железноводска во время самоизоляции увеличилась популяция белок. По мнению специалистов, причина – отсутствие туристов и местных жителей. Как рассказала ставропольский биолог Татьяна Шевченко, в Железноводске всегда жили белки, особенно в нижней части Каскадной лестницы.
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По ее словам, в конце 90-х годов только в городе-курорте существовал официально зарегистрированный знак «Осторожно белки!». Однако потом, развернувшаяся в парке торговля и громкая музыка, выдавили зверьков вглубь леса.
И вот весной 2020 года белки снова заполонили тихий и безлюдный парк.
По поручению главы Железноводска городской отдел экологии восстановит знак «Осторожно белки!». Также как рассказали в пресс-службе администрации курорта, в парке сделают дополнительные кормушки с семечками и орешками для пушистых красавиц.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске возле Каскадной лестницы вандалы выкопали кусты можжевельника, вечнозелёные тропические юкки и декоративные туи. Всего озеленители обнаружили пропажу 13 растений.
ИСТОЧНИК KP.RU