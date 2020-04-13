2020-04-13T11:15:06+03:00
Общество

На Ставрополье за работу в период самоизоляции оштрафовали три магазина

Теперь предпринимателям придется заплатить от 15 тысяч до 50 тысяч рублей, если они не смогут оспорить штрафы
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае активно штрафуют бизнесменов, которые пытаются выжить во время самоизоляции и в нарушение предписаний открывают магазины.

Так, в Невинномысске административные протоколы составили на владельцев трёх магазинов.

Нарушителями стали хозяева цветочного, детских товаров и мастерской по ремонту одежды. Теперь предпринимателям придется заплатить от 15 тысяч до 50 тысяч рублей, если они не смогут оспорить штрафы. Об этом 13 апреля сообщили в Оперштабе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 11 апреля на улицах Ставрополя будут работать больше 20 рейдовых групп. Эти люди будут штрафовать всех нарушителей, которые выходят из дома без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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