2020-04-13T12:25:59+03:00
Общество

На Ставрополье распространителям фейков об эпидемии грозит уголовная ответственность

За ложную информацию можно получить до пяти лет лишения свободы
Ася АСРЯН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителей региона предупреждают об очередной фейковой атаке. Так, в мессенджерах и соцсетях продолжают распространять информацию о якобы работающих сервисах геолокации.

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По версии «распространителей», они позволяют отследить нарушения режима самоизоляции. На этом фантазия ставропольцев не останавливается. Они предупреждают также об угрозах возбуждения уголовного либо административного дела в случае неуплаты гражданами штрафа.

Как прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета России по Ставрополью, с 1 апреля 2020 года вступил в силу ФЗ №100-ФЗ, согласно которому УК РФ дополнен статьями 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и 207.2 «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия», статья 236 дополнена частью третьей «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также ужесточены санкции частей 1 и 2 указанной статьи.

Изменения коснулись распространения так называемых фейковых новостей. Так, лицу, распространившему под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о ЧС, в том числе связанных с эпидемиями, суд может назначить наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, штраф до 700 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ или до 1 года исправительных работ.

Более суровые санкции законодателем предусмотрены за совершение подобных преступлений, если они повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека, его смерть или другие тяжкие последствия.

В этом случае виновному грозит штраф от полутора до двух миллионов рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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