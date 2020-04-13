2020-04-13T11:58:38+03:00
Общество

На Ставрополье многодетная семья получит двухэтажный дом

«КП-Северный Кавказ» рассказывает, кто может рассчитывать на жилье по договору соцнайма
Ася АСРЯН
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В Пятигорске многодетная семья очередников скоро справит новоселье. Об этом информирует пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Двухэтажный жилой дом площадью 154 квадратных метров с гаражом и земельным участком передадут по договору социального найма семье Рагузиных. В ней родители воспитывают шесть детей.

Сейчас специалисты занимаются оформлением документов.

Ставропольцам напоминают, что в соответствии с региональным законодательством на жильё по договору соцнайма могут рассчитывать многодетные родители, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет.

А также реабилитированные лица, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены их семей, вставшие на учёт после 1 января 2005 года.

Напомним, что в краевом центре в 2020 году более 1 300 многодетных семей получили ежемесячные выплаты на 12,5 миллиона рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Так, с января 2020 года размер ежемесячной выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, вырос с 7 950 рублей до 9 843 рублей.

Претендовать на этот вид социальной поддержки могут те, кто соответствует определённым требованиям:

- величина среднедушевого дохода семьи меньше 22 774 рублей;

- наличие гражданства России у родителей и несовершеннолетних детей;

- постоянное проживание на территории Ставропольского края родителей и несовершеннолетних детей на дату рождения в семье третьего или последующего ребёнка, родившегося после 31 декабря 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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