На Ставрополье многодетная семья получит двухэтажный дом
В Пятигорске многодетная семья очередников скоро справит новоселье. Об этом информирует пресс-служба регионального министерства ЖКХ.
Двухэтажный жилой дом площадью 154 квадратных метров с гаражом и земельным участком передадут по договору социального найма семье Рагузиных. В ней родители воспитывают шесть детей.
Сейчас специалисты занимаются оформлением документов.
Ставропольцам напоминают, что в соответствии с региональным законодательством на жильё по договору соцнайма могут рассчитывать многодетные родители, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет.
А также реабилитированные лица, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены их семей, вставшие на учёт после 1 января 2005 года.
Напомним, что в краевом центре в 2020 году более 1 300 многодетных семей получили ежемесячные выплаты на 12,5 миллиона рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.
Так, с января 2020 года размер ежемесячной выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, вырос с 7 950 рублей до 9 843 рублей.
Претендовать на этот вид социальной поддержки могут те, кто соответствует определённым требованиям:
- величина среднедушевого дохода семьи меньше 22 774 рублей;
- наличие гражданства России у родителей и несовершеннолетних детей;
- постоянное проживание на территории Ставропольского края родителей и несовершеннолетних детей на дату рождения в семье третьего или последующего ребёнка, родившегося после 31 декабря 2012 года.
ИСТОЧНИК KP.RU