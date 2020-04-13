На Ставрополье около 200 водителей могут лишиться прав за нарушение скоростного режима

13 Апр 2020 2020-04-13T12:00:17+03:00

Каждый четвертый лихач может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров

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Госавтоинспекция Ставрополья провела очередной этап операции «Скорость». Рейды прошли на федеральных трассах «Кавказ», «Минеральные Воды – Кисловодск», в регионе КМВ, вблизи города Буденновска, в Кочубеевском и Шпаковском районах, в Благодарненском, Георгиевском, Ипатовском. Изобильненском, Кировском, Нефтекумском и Петровском городских округах.

Всего к административной ответственности были привлечены порядка 700 водителей.

Кроме того, каждый четвертый лихач может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров, а также совершил это деяние повторно.

Почти 200 материалов направлены в суд для принятия решения о наказании. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителей региона предупреждают об очередной фейковой атаке. Так, в мессенджерах и соцсетях продолжают распространять информацию о якобы работающих сервисах геолокации.

По версии «распространителей», они позволяют отследить нарушения режима самоизоляции. На этом фантазия ставропольцев не останавливается. Они предупреждают также об угрозах возбуждения уголовного либо административного дела в случае неуплаты гражданами штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU