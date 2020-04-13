2020-04-13T13:03:49+03:00
Общество

В Ставрополе резко упал индекс самоизоляции

Балл города снизился до 2,8
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Уровень самоизоляции жителей Ставрополя резко упал. Теперь индекс города равен 2,8. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Карты".

Коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 13 апреля 2020: дистанционка для школьников и помощь санаториям

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К вечеру 12 апреля балл Ставрополя равнялся 4,1. Это говорило о том, что на улицах мало людей, основная часть вышедших не удалялась от дома дальше чем на сто метров. Ночью и ранним утром индекс вырос до 5 баллов.

Однако уже к восьми часам показатель снизился до 3,5, а к девяти - до 2,8. Сейчас на улицах, по оценке "Яндекса", много людей, но вскоре может стать "очень много" - то есть, балл упадет ниже 2,5.

Текущее состояние уровня самоизоляции в Ставрополе Фото: Яндекс.Карты

Текущее состояние уровня самоизоляции в СтаврополеФото: Яндекс.Карты

Отметим, что в первую неделю жители Ставрополя соблюдали режим самоизоляции лучше, чем во вторую. Так, в период с 30 марта по 5 апреля балл не падал ниже трех, а его среднее значение составило 3,5. На следующей неделе индекс будних дней не поднимался выше 2,8.

Ситуация с уровнем самоизоляции на неделю Фото: Яндекс.Карты

Ситуация с уровнем самоизоляции на неделюФото: Яндекс.Карты

По состоянию на 13 апреля в Ставропольском крае выявили 86 случаев заболевания коронавирусом. За сутки количество инфицированных увеличилось на 12 человек. Десять пациентов выздоровели, двое скончались. Восемь больных сейчас находятся в тяжелом состоянии, самочувствие еще шести оценивают как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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